Le MolenFest s'ouvre ce jeudi pour mettre en avant la diversité et la culture à Molenbeek

La commune bruxelloise de Molenbeek sera le théâtre du MolenFest à partir de ce jeudi et jusqu'au dimanche 22 septembre. Le festival veut offrir une ode à la diversité, à la culture et à la collaboration avec de nombreux événements proposés dans les espaces publics ou les lieux culturels.

Le MolenFest espère donner un avant-goût de "Molenbeek for Brussels 2030", alors que la ville est candidate pour devenir Capitale européenne de la Culture en 2030. L'évènement est placé sous le signe de la solidarité pour illustrer "la diversité et la générosité d'esprit" de Molenbeek.

Plusieurs organisations culturelles et associatives proposeront de nombreux événements pendant onze jours. Le festival s'ouvre ce jeudi avec notamment avec une parade chorégraphiée le long du canal, un "musée gonflable" au parc Béco ou encore la production de musique et de danse "Black Hole" de la DJ Sara Dziri dans l'espace K1, en face du bâtiment de KANAL. Le MolenFest prévoit encore le festival "Sweet Molenbeek" sur la place communale le samedi 14, une performance de danse et de cirque le dimanche 15 ou encore des animations festives et des parades lors du dernier dimanche de l'événement.