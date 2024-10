Les auteurs d'un vol avec violence dans le jardin du Pavillon chinois à Laeken recherchés

Les victimes ont dû remettre aux auteurs leur téléphone et leur carte bancaire, sous la menace d'un couteau. Elles ont été frappées au visage et ligotées. Avec les cartes volées, les auteurs ont ensuite effectué des retraits d'argent frauduleux dans des magasins de nuit à Bruxelles.

Le premier auteur est de corpulence athlétique et a des cheveux foncés courts, coiffés vers l'arrière. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de jogging gris clair, d'un marcel bleu marine et d'un tour de cou noir. Il portait un collier avec un pendentif et un fin bracelet en cuir à chaque bras.