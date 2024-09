Les Saint-Gillois surpris par la visite du pape au parvis : "Il était tout petit, en simplicité"

Le pape a réservé une surprise aux Saint-Gillois ce samedi matin: il s'est rendu à l'église du parvis de Saint-Gilles pour y rencontrer des personnes sans-abri et sans-papiers. De nombreux badauds se sont rassemblés sur le parvis pour apercevoir le pape. Pour un jeune père de famille, "ça a été très soudain". "On a vu aux informations qu'il était en bas de chez nous. C'est très chouette de voir le pape et de pouvoir l'accueillir en Belgique. Je crois que ça fait très longtemps qu'un pape n'est plus venu en Belgique, c'est une grande joie pour tous les croyants du pays aujourd'hui."

"C'est assez spécial de voir le pape à Saint-Gilles", s'enthousiasme une autre témoin. "Il était tout petit, en simplicité, c'est assez spécial. C'est un signe d'espoir pour tout le monde de le voir ici à Saint-Gilles."