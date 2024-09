"C'est un honneur pour moi": les étudiants de l'UCLouvain réservent une surprise pour le pape

À Louvain-la-Neuve, on se prépare à recevoir le Pape samedi après-midi. Il va rencontrer à l'Aula Magna des représentants de l'UCLouvain devant un millier d'invités. La salle de conférence se met donc sur son 31. Répétition générale et réglage des moindres détails.

À l'intérieur, c'est déjà l'heure des dernières répétitions. La salle de spectacle et de conférence se part de ses plus beaux atours. La représentation jouée en conditions réelles, ou presque. "On fait vraiment tout le dispositif, comme l'arrivée va se passer. Donc on a déjà répété, je dirais, tout le parcours du Pape dans les coulisses, puisqu'il va arriver par les coulisses. Et on le positionne ici pour voir comment est-ce qu'on va l'éclairer".

C'est une véritable course contre la montre. Sur la scène extérieure, d'où le Pape François saluera la foule, place aux ultimes vérifications. Depuis trois jours, les étudiants s'activent. "Là, on est occupés d'installer tous les tapis pour qu'ils soient confortablement installés et que ça donne bien en caméra".

À l'éclairage, Jean-Loup configure des dizaines de spots d'une lumière divine. C'est pour lui un véritable privilège. "Je n'ai jamais éclairé le Pape dans ma carrière. J'ai fait Al Gore, j'ai fait Macron, j'ai fait plein de concerts dans ma vie, plein de spectacles. Je viens de travailler chez vous il y a 30 ans, chez RTL. En fin de carrière, après Bruce Willis, Mick Jagger et les Rolling Stones, c'est quand même pas mal d'éclairer le Pape", explique le directeur technique de l'Aula Magna. 70 musiciens sont attendus sur scène, la logistique réglée au millimètre près. "On décompte les heures et c'est un gros investissement technique. On a peu de temps donc c'est le rush", indique Grégoire Busine, régisseur plateau.

C'est un honneur pour moi.

Car dès 16 h 30, le Pape y fera son apparition, au programme des discours et surtout la lecture d'une lettre de 4 pages, rédigée par la communauté académique. Jabin nous en lit quelques mots, car son contenu reste secret. Il s'est préparé longuement pour ce moment : "C'était de longs mois de préparation et on a vraiment pris le temps de peaufiner, de faire de la recherche et de rédiger la lettre. Donc nous sommes très optimistes à l'idée de dialoguer avec le Pape. C'est un honneur pour moi".

Un millier de personnes assisteront à la cérémonie, suivie sur écran géant à l'extérieur par près de 5000 invités, des habitants et des membres de la communauté universitaire. "On a des consignes de sécurité assez strictes pour la sécurité de tout le monde. Pas de sac à dos, pas de bouteille d'eau. Lucie Lefèvre fournira des bouteilles sur place pour que le public puisse saluer le Pape dans de bonnes conditions et que tout se passe bien", précise Isabelle Decoster, responsable du service presse de l'UCLouvain.