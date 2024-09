Le pape a rendu visite à des résidents d'une maison de repos de Bruxelles: "Ça m'a profondément émue"

Tout le monde le savait et l'attendait : le Pape est arrivé hier soir sur le sol belge pour une visite dans notre pays qui va durer jusqu'à dimanche. Alors qu'il fut reçu ce matin au Chateau de Laeken compagnie du couple royal et du Premier ministre Alexander De Croo, le pape a également effectué un petit détour vers Bruxelles.

Pour ces soeurs, cette visite signifie beaucoup. Le Pape François a été accueilli très chaleureusement par les résidents et par les sœurs. La visite a été très rapide, mais largement suffisante pour égayer la journée des sœurs et des résidents.

"Je l'avais déjà vu à Rome il y a longtemps, il y a des années, mais là, vraiment de l'avoir si proche, au milieu de nous, des handicapés, de tous ceux qui étaient là, moi ça m'a profondément émue", note une soeur, encore sous l'émotion de la visite. "Pour commencer, il nous a bénis et on s'est donné la main et on a reçu un chapelet en souvenir", témoigne une résidente, également très heureuse de cette rencontre pontificale".