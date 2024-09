MolenGeek annonce la création de LaekenGeek, inauguré par le Roi aujourd'hui: en quoi cela va-t-il consister?

Sara Oualad, CEO de MolenGeek, était l'invitée de l'émission spéciale de bel RTL à Bruxelles ce matin. Elle a expliqué avoir rendez-vous avec le Roi ce matin, car une nouvelle antenne de MolenGeek va être inaugurée : Laekengeek, a-t-elle annoncé en exclusivité. Il s'agira d'une antenne dédiée à l'intelligence artificielle.

Des événements seront organisés dans le but d'amener des solutions. "Des personnes passent tout un week-end avec nous, et puis choisissent de se former, d'aller plus loin dans leurs compétences, ou alors de lancé leur projet, leur start-up, et on les aide à le faire", a-t-elle détaillé.