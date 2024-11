"Nous sommes au bord de la faillite": à bout, les chauffeurs de taxi manifestent à Bruxelles contre Uber et Bolt

"Nous sommes discriminés depuis l'introduction de l'ordonnance sur les taxis à Bruxelles", explique Jean-Paul Mbenti de l'ABCL.

Les chauffeurs de taxi de rue, qui travaillent via des plateformes comme Uber et Bolt, souhaitent également bénéficier d'un tarif minimum plus élevé et payer moins de commissions aux sociétés. Plusieurs d'entre eux soulignent par exemple qu'Uber a augmenté la commission de 25 à 35%.

"Au bord de la faillite"

"Nous sommes pratiquement au bord de la faillite parce que depuis l'ordonnance nos revenus ont largement chuté", dit Jean-Paul Mbenti, président de l'association belge des chauffeurs limousine. "On va aller voir les parlementaires qui sont ceux qui ont rédigé l'ordonnance qui nous met aujourd'hui en situation de crise complète."