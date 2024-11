PS, Ecolo et le PTB trouvent un accord pour gouverner à Forest: qui est pressenti pour devenir bourgmestre?

Le PS, le PTB, et Ecolo ont franchi une étape déterminante pour constituer la prochaine majorité dans la commune bruxelloise de Forest. Ils doivent encore s'accorder sur un texte de déclaration politique en vue de la prochaine mandature. Cependant, leurs chefs de file ont annoncé officiellement mardi que les convergences engrangées dans leurs longues discussions préliminaires ont créé un climat de confiance et "permettent de développer un projet sérieux, réaliste et cohérent pour une commune prospère".

A Forest, des discussions préliminaires ont été entamées dès la sortie des urnes entre les trois premiers partis de la commune: le PS (9 sièges), le PTB (8 sièges), et Ecolo (8 sièges). Le MR et DéFI ont obtenu ensemble 10 sièges, et Les Engagés, 2.

"Rassembler tous les Forestois.e"

"La qualité, la rigueur des discussions et le temps qui leur a été consacré ont créé une relation de confiance entre les futurs partenaires. Les convergences ainsi dégagées permettent de développer un projet sérieux, réaliste et cohérent pour une commune prospère. Le projet de cette nouvelle majorité veut rassembler tous les Forestois.es pour plus de progrès sociaux et environnementaux en s'appuyant sur une gestion rigoureuse de notre commune", ont déclaré les chefs de file des trois formations, Charles Spapens (PS), Séverine de Laveleye (Ecolo) et Simon de Beer (PTB), dans un communiqué commun.

Selon ceux-ci, une première étape a été posée mardi par les trois partis avec le dépôt de l'acte de présentation du bourgmestre qui sera Charles Spapens.