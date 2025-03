"J'ai testé les failles": un youtubeur belge s'introduit dans les plus grands centres administratifs bruxellois, la sécurité prise en défaut

Un youtubeur belge est-il allé trop loin ? Après avoir facilement déjoué les mesures de sécurité de plusieurs bâtiments, il a atteint le toit des deux plus grandes tours administratives de Bruxelles. Des plaintes ont été déposées par les occupants des lieux.

Accompagné par plusieurs complices, le youtubeur DielsMK vient d'arriver au sommet de l'Iris Tower, une tour occupée par le service public régional de Bruxelles. Quelques minutes plus tôt, habillé comme un employé, il passe les portiques en suivant une personne... Il échappe à la vigilance de la sécurité.

L'expédition est filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. "Avec toutes mes vidéos, j'ai fait des actes de sensibilisation. Et avec celle-ci d'infiltration, c'était pour dénoncer et éveiller les consciences sur les failles de sécurité. En aucun cas, j'ai voulu manquer de respect à qui que ce soit. J'ai veillé à ne jamais rentrer de force, jamais en cassant quelque chose. J'ai juste testé les failles de sécurité", témoigne-t-il à notre micro.