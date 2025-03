Un ouvrier chute de plusieurs mètres et se retrouve dans une fâcheuse posture: "Une évacuation, très délicate et minutieuse"

Vers 08h25, les pompiers et les secours médicaux sont intervenus pour cet accident intervenu sur un chantier. Une fois arrivés sur les lieux, sur la rue Gineste, les services de secours ont constaté que l'un des ouvriers du site avait chuté de plusieurs mètres à travers une trémie d'ascenseur.

L'ouvrier était tombé du cinquième étage à travers un premier plancher de sécurisation en bois, avant que sa chute ne soit finalement arrêtée par un deuxième plancher. "Les planchers en bois, espacés de six mètres, étaient très instables et pouvaient céder à tout moment", a pointé le porte-parole.

L'évacuation, très délicate et minutieuse, s'est couronnée de succès vers 10h00

"Notre équipe RISC (Rescue In Safe Conditions) est descendue auprès du blessé en utilisant des techniques et du matériel d'alpinisme afin de l'évacuer, tout en faisant attention à sa colonne vertébrale. L'évacuation, très délicate et minutieuse, s'est couronnée de succès vers 10h00", a-t-il ajouté.

Conscient durant toute l'opération de sauvetage, le travailleur blessé a immédiatement été pris en charge par l'équipe médicale qui se trouvait sur place. "Des lésions internes sont à craindre", regrette Walter Derieuw.

Les circonstances de l'accident de travail restent à déterminer.

©SIAMU Bruxelles