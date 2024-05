Surpopulation carcérale et de pénurie de personnel: les prisons bruxelloises entament deux jours de grève ce mardi soir

Le personnel pénitentiaire des prisons de Saint-Gilles, Haren et de la maison de détention de Forest entame mardi, à partir de 22h, une grève une grève de 48 heures, ont confirmé des délégués syndicaux de la CSC et du VSOA, le pendant flamand du SLFP.

Les raisons qui expliquent cet arrêt de travail sont les problèmes de surpopulation et de pénurie du personnel, mais également l'incertitude autour de la fermeture de la prison de Saint-Gilles, prévue pour décembre 2024, explique le responsable CSC des prisons bruxelloises, Mohamed Bercha. "Si la prison ferme, ce sont 500 détenus qu'il faudra éparpiller dans les autres établissements", précise-t-il.

Le 23 mai, une nouvelle réunion se tiendra entre l'administration pénitentiaire et les syndicats, pour remettre sur la table les difficultés auxquelles les prisons font face et obtenir des réponses concernant la fermeture annoncée de l'établissement saint-gillois, détaillent M. Bercha et le délégué syndical VSOA Eddy De Smedt.