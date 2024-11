Un faux attentat à Bruxelles-Central: les services de secours se prêtent à une simulation grandeur nature

Un exercice grandeur nature des services de secours et d'intervention bruxellois a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi à la gare de Bruxelles-Central, indique Safe.brussels dans un communiqué à l'issue du programme. Plus de 500 intervenants ont été mobilisés.

Cet exercice visait à tester l'efficacité des procédures d'intervention et de coopération entre les différents services de secours et de sécurité, dans le cadre d'une simulation d'attaque terroriste.

L'objectif était de préparer les équipes à réagir rapidement et efficacement en cas d'urgence. Plusieurs centaines d'intervenants, dont des policiers, pompiers, médecins, militaires, et pour la première fois des volontaires de la Réserve citoyenne communale de sécurité civile (RCCSC) en tant que figurants actifs, ont été déployés pour recréer une situation de crise plus vraie que nature.