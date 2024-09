Une "explosion au métro Roodebeek" fait deux blessés: que se passe-t-il à Bruxelles?

Vous êtes nombreux à nous avoir avertis via le bouton orange Alertez-Nous d'un souci au niveau de la station de métro Rodebeek, située à Woluwe-Saint-Lambert. "Explosion à l'instant", nous écrit un internaute à 18h57. "De la fumée sort de la station". "Le quartier est bloqué par les services de police", indique un autre un peu plus tôt. "Ambulances, pompiers et SMUR sont sur place."

Les pompiers de Bruxelles confirment. "Les hommes du feu sont à pied d'oeuvre pour un dégagement de fumée provenant d'une rame dans la station de métro Roodebeek. La rame et la station ont été évacuées."