Grève massive à l'aéroport de Bruxelles ce mardi: 42 000 personnes vont être impactées

Une grande partie du personnel de l'aéroport sera en grève ce mardi à l'aéroport de Bruxelles. Ariane Goossens, la porte-parole de l'établissement, explique que, par conséquent, tous les vols au départ seront donc annulés. "Cela représente 243 vols au total et ce qu'il est important de savoir aussi pour les passagers, c'est qu'une série de vols à l'arrivée sont aussi impactés", précise-t-elle.

Certaines compagnies aériennes ont décidé de reprogrammer une partie de leurs vols. "Là, on parle de 249 vols qui étaient prévus et seulement 98 seront finalement opérés", poursuit Ariane Goossens. "Au niveau macroéconomique et selon les résultats de la dernière étude réalisée par l'UCLouvain et UAntwerp, il faut savoir que Brussels Airport représente une vingtaine de millions d'euros pour l'économie belge de valeur ajoutée."