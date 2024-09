Près de 2 millions d'euros récoltés pour la recherche sur un cancer pédiatrique

Pas moins de 3.200 coureurs ont permis de récolter dimanche le montant de 1.975.423 euros pour la recherche sur les tumeurs cérébrales chez l'enfant lors de la course Run to Kick 2024, ont communiqué les organisateurs de l'événement. La course, organisée dans le Bois de la Cambre à Bruxelles, met en lumière la nécessité de trouver un traitement au cancer pédiatrique le plus mortel.