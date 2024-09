"Ils n'en ont rien à f*** de la politique": la direction d'Audi Brussels refuse à nouveau une audition à la Chambre

Un échange de vues s'est déroulée ce lundi après-midi, dans un premier temps avec des membres du gouvernement et ensuite avec les syndicats et des représentants de la fédération des entreprises du secteur technologique Agoria. La direction du constructeur automobile était également invitée.

Rien n'est ressorti de concret de ce CE extraordinaire. Au total, "quatre alternatives ont été proposées sur 24, mais aucune n'est rentable", a précisé Ludovic Pineur, secrétaire permanent CNE Industrie. "Je constate qu'Audi Brussels (direction belge et allemande) n'en a rien à f... (faire) de la politique belge, que cela soit des députés fédéraux mais aussi et surtout des gouvernements fédéral et régionaux. J'ose croire que la direction n'aura pas la même attitude avec ses travailleuses et travailleurs lors de la négociation du plan social qui démarre demain/mardi à 14h00. Si c'est le cas, nous prendrons nos responsabilités", a également indiqué Ludovic Pineur.

La direction avait confirmé précédemment avoir reçu des offres et indiqué que certains acteurs avaient reçu un délai supplémentaire pour remettre la leur, la date butoir étant fixée au 30 septembre

L'usine de Forest se trouve dans la procédure Renault et l'étape "information et consultation" entrera dans "une nouvelle phase intensive et exigeante pour toutes les parties concernées", a fait remarquer la direction.