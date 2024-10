Une manifestation pour la suppression des subventions aux énergies fossiles à Bruxelles

"Les combustibles fossiles sont la principale cause de la crise climatique. Arrêtez maintenant les subventions aux énergies fossiles", peut-on lire sur le site dédié à la manifestation, baptisée "Stop Fossil Subsides".

Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), les subventions aux énergies fossiles se sont élevées à plus de 400 milliards d'euros en 2023 au sein de l'Union européenne. Pourtant, elles "encouragent l'utilisation du charbon, du pétrole et du gaz, qui sont les principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre et contribuent de manière significative à la crise climatique", a expliqué l'organisation de la manifestation, dont font partie les mouvements Extinction Rebellion et Code Rouge - Rood.