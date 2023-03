Avec 34 nouveaux noms, l'affiche de Rock Werchter est complète

Parmi les nouveaux noms, on trouve à la fois des habitués des festivals et des talents émergents. Se produiront le jeudi du festival: Pregnant Guy, Lil Lotus, The Snuts, King Princess ou encore The Mary Wallopers. Le vendredi, ils feront place sur scène à Kasabian, Black Box Revelation, Bear's Den et SONS notamment.

L'affiche du samedi comprend XINK, blackwave, Dead Poet Society, Vintage Trouble, Sofi Tukker et Just Mustard. Le dimanche, Dermot Kennedy, Inhaler, The Teskey Brothers, Portland, Billy Nomates et Destroy Boys rejoignent la programmation.

Les têtes d'affiche du festival étaient déjà connues: Red Hot Chili Peppers, Muse, Stromae, Arctic Monkeys et Queens of the Stone Age sont attendus cette année par des milliers de fans à Werchter.

Le line-up, avec 99 noms différents répartis sur quatre scènes, figure en détail sur le site web de Rock Werchter. L'horaire sera précisé ultérieurement.