Détention prolongée pour l'auteur des propos inquiétants visant une école brugeoise

Le suspect, un ancien élève de l'école, s'est rendu dans l'enceinte de l'établissement avant les cours, vendredi, pour en prendre des photos et des vidéos. Il a ensuite partagé ces images sur les réseaux sociaux, avec comme légendes "retrouvez-moi aux infos" et "bien plus que des paroles mon gars".

La police a été dépêchée sur les lieux afin de fouiller l'école. Interpellé pour audition, l'homme a ensuite été déféré devant le juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt. L'intéressé était déjà connu pour des faits similaires et avait été remis en liberté sous conditions.