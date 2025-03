Deux grands chiens en liberté attaquent une dame accompagnée de ses petits-enfants en Flandre

Alors qu'elle promenait ses deux petits-enfants, une dame a été attaquée par deux grands chiens, de race Cane Corso. Comme le relate le média flamand HLN, aux alentours de 16h30 dans le Brabant flamand près d'Aarschot, la femme installe les deux petits dans le véhicule. C'est à ce moment-là qu'elle est attaquée par ces deux chiens et mordue à de nombreuses reprises. Blessée au poignet et à la cuisse, la victime est transportée à l'hôpital. Les enfants, eux, s'en sortent indemnes. "Lorsque les policiers sont arrivés sur place, les deux chiens errants se promenaient encore dans la rue. Deux de nos équipes ont été mobilisées pour sécuriser les environs et éloigner les habitants", indique à HLN le chef de corps de la zone BRT (Begijnendijk Rotselaar Tremelo).

Que s'est-il passé ? Que faisaient ces deux chiens à cet endroit, en liberté ? D'après nos confrères, ceux-ci auraient échappé à leur propriétaire après une bagarre. Tandis que le maître tentait de séparer les deux Cane Corso, le propriétaire a, lui aussi, été blessé à la main.

En concertation avec la police et le propriétaire, les deux chiens ont été euthanasiés.