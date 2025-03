Texane, un berger allemand d'une valeur de 30.000 euros volé au salon de l'agriculture, a été retrouvé: "Mes chiens, c'est tout pour moi"

Plus de peur que de mal pour le propriétaire de Texane. La semaine dernière, nous vous rapportions l'histoire de Texane, une femelle berger allemand âgée de trois ans, qui avait été volée à son maître lors du Salon de l'agriculture à la Porte de Versailles. Jean-Claude Baptista, éleveur de chiens, participait à un concours avec trois autres chiens lorsque Texane a été dérobée dans son box. "Ça a duré une heure, et quand je suis revenu à mon box, Texane n'était plus là", expliquait-il sur les réseaux sociaux. "Mes chiens, c'est tout pour moi. Texane, c'est comme ma fille."

Je ne comprends pas comment cela peut se produire

Après des recherches intensives et une vaste campagne sur les réseaux sociaux, Jean-Claude Baptista a retrouvé Texane ce dimanche, cinq jours après sa disparition, à 50 km du lieu où elle avait été volée, comme l'a rapporté TF1. "J'ai reçu deux appels successifs dimanche matin : d'abord de la fourrière animale, puis des gendarmes, pour me dire qu'on avait retrouvé ma chienne, identifiée grâce à sa puce. Elle errait en liberté sur un stade, à côté d'un camp de gens du voyage. Les gendarmes m'ont dit qu'ils ne savaient pas encore si elle était avec les gens du voyage ou si quelqu'un l'avait déposée là après l'avoir volée."