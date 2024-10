Deux hommes soupçonnés de trafic d'êtres humains interpellés à Ypres

Les deux conducteurs ont été interpellés en raison des soupçons de trafic d'êtres humains. Une enquête plus approfondie a montré qu'ils étaient effectivement en contact l'un avec l'autre. Après interrogatoire, les deux quadragénaires ont été placés lundi en détention par le juge d'instruction. La chambre du conseil de Bruges décidera vendredi s'ils seront maintenus plus longtemps ou non en prison.

La police et le parquet en profitent pour rappeler à la population la nécessité de signaler toute situation suspecte via le numéro d'urgence 112. "Les services de police sont particulièrement vigilants quant au phénomène du trafic d'êtres humains, notamment via des embarcations de fortune (sur la mer du Nord, NDLR)", indiquent les forces de l'ordre de Flandre occidentale. Elles confirment également l'organisation régulière d'actions policières d'envergure, en collaboration avec les polices locales et fédérale.