Edition record pour le festival Ostend Beach qui a attiré près de 20.000 spectateurs

Des précautions avaient été prises pour faire face aux températures élevées."Nous avons offert de l'eau gratuitement et il y avait des robinets d'eau à la tente des premiers secours le vendredi et le samedi pour que les gens puissent s'y ravitailler. Nous avons également utilisé des pulvérisateurs d'eau", explique Kevin Beirens.

Le vendredi, les festivaliers ont pu apprécier les rythmes de Because It Can Souns System & Average Rob, Bizzey et Mark With a K. Le samedi, c'était au tour d'Oliver Heldens et de Peter Luts, entre autres. Amber Broos, Purple Disco Machine, Yves Deruyter et J.Roots se sont enfin produits ce dimanche.