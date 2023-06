Interdiction de pompage d'eau dans la province du Limbourg à partir de samedi

Le gouverneur de la province du Limbourg, Jos Lantmeeters, a annoncé vendredi l'interdiction de pompage d'eau des bassins fluviaux de la Molse Nete et du Grote Laak, qui font tous les deux parties du bassin de la Nette, à partir de samedi.

La commission sécheresse a décidé le 8 juin d'élever le niveau de gestion au niveau 1, soit le code jaune, et de prendre différentes mesures préventives en Flandre. Les débits et les niveaux d'eau dans le Limbourg ne permettent pas pour le moment une interdiction temporaire de pompage, bien que les seuils écologiques soient bientôt atteints, mais une nouvelle diminution sous le seuil est à craindre en raison de la sécheresse prolongée.

La décision intervient après celle de la gouverneure de la province d'Anvers, Cathy Berx, qui a instauré une interdiction identique pour tous les cours d'eau non navigables et les canaux publics dans plusieurs bassins versants.

L'Agence flamande de la nature et des forêts (Agentschap Natuur en Bos) avait également annoncé que les provinces d'Anvers et du Limbourg sont passées au code orange concernant le danger d'incendie. Les autres provinces restent pour l'instant en code jaune. Les pompiers restent sur le qui-vive dans la zone et l'Agence continue de surveiller la situation.