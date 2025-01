La place de l'Opéra à Anvers est garnie de tulipes: près de 100.000 fleurs peuvent être cueillies

100.000 tulipes sont à cueillir gratuitement jusqu'à 16h sur la place de l'Opéra d'Anvers. Cette initiative est appelée "Pluktuin" et est organisée par l'Agence flamande de promotion de l'agriculture.

Des centaines de personnes étaient présentes à 13h à Anvers pour l'ouverture de l'événement et le lancement de la cueillette. Jusqu'à 16h, il est possible d'y cueillir 15 tulipes pour soi ou pour les offrir à quelqu'un.

Le Pluktuin donne le coup d'envoi de la saison des fleurs de printemps. Tulipes, jacinthes, jonquilles, crocus, œufs de vanneau et raisins sont ainsi disponibles et proposés dans les points de vente de fleurs. Autant de plantes créatrices d'ambiance qui rapprochent du printemps et font oublier les mois sombres de l'hiver, vante le Vlam.

L'année dernière, pas moins de 7.600 personnes étaient reparties avec un bouquet de tulipes.