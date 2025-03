Triste première en Belgique: deux chats contaminés par la grippe aviaire ont dû être euthanasiés

Les autres chats appartenant à cet éleveur sont en bonne santé et ne présentent aucun symptôme. L'infection de chats par la grippe aviaire n'est pas exceptionnelle, mais c'est une première en Belgique. "Des infections d'autres mammifères ont cependant déjà été observées dans notre pays par le passé, notamment chez des renards sauvages, des putois sauvages européens et des furets domestiques. Dans tous les cas, elles faisaient probablement suite à un contact étroit avec de grandes quantités de virus, par l'ingestion de carcasses d'oiseaux ou d'œufs contaminés", est-il noté dans le communiqué.

Les deux chats infectés ont probablement mangé des œufs contaminés ou bu de l'eau contaminée, ont indiqué les organisations. Les félins présentaient des symptômes graves de la maladie et ont été euthanasiés.

L'AFSCA recommande dès lors aux propriétaires de chats et chiens de veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec des carcasses d'oiseaux ou de volailles morts. "Si vous souhaitez nourrir votre animal avec de la viande de volaille, veillez à ce qu'elle soit bien cuite, car la viande crue peut être contaminée par divers agents pathogènes", a-t-elle ajouté.

"C'est la première fois que des chats sont également touchés dans notre pays. Nos experts suivent de près la situation afin d'évaluer tout risque. Nous invitons les propriétaires d'animaux, les éleveurs et les vétérinaires à rester vigilants et à suivre les mesures de sécurité recommandées", a de son côté réagi le ministre de l'Emploi, de l'Économie et de l'Agriculture, David Clarinval.