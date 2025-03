Un ancien ministre flamand placé en détention: voici pourquoi

L'ancien ministre flamand Luc Martens (78 ans), qui était en liberté sous conditions après avoir été inculpé en juin d'escroquerie et de blanchiment, a été incarcéré pour avoir enfreint ces conditions, a indiqué lundi le parquet de Flandre occidentale.

Le 7 juin 2024, ce chrétien-démocrate flamand qui fut ministre de la Culture en Flandre et aussi bourgmestre de Roulers avait été déféré devant un juge d'instruction, qui l'avait inculpé pour escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux et blanchiment d'argent.

Le juge avait notamment conditionné son maintien en liberté à un suivi psychologique et à un suivi de ses problèmes financiers. Luc Martens doit comparaître ce mardi devant la chambre du conseil, qui se prononcera sur une prolongation de sa détention.