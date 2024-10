Le bien-être mental au cœur de la première édition de la Limburg Pride, organisée en 2025

Une LGTBQ+ pride sera organisée dans les rues de Hasselt pour la première fois en 2025 avec le thème "Love Yourself, Embrace the Journey", a-t-on appris jeudi, à l'occasion de la journée nationale de la santé mentale. Le nombre de suicides est très élevé depuis des années au sein de cette minorité.

Cette première édition se tiendra le 13 juillet à partir de 14h00. Une vingtaine de chars pourraient participer à la parade et un Pride Village, animé par une cinquantaine d'exposants, dont des organisations axées sur le bien-être mental, sera également mis en place. Des spectacles sont prévus à partir de 16h00.

Le bien-être mental à la Pride et en dehors est un élément important pour Limburg Pride. Des "safe spaces" seront ainsi mis en place pour permettre à chacun d'être soi-même, sans crainte de discrimination ou de préjugé. Un lieu spécial offrira également la possibilité d'une brève consultation gratuite avec des professionnels de la santé mentale et des points d'information seront mis à la disposition des visiteurs pour leur permettre d'en savoir plus sur le bien-être mental et de savoir à qui s'adresser pour obtenir un soutien supplémentaire.