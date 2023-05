Le festival Ostende à l'Ancre reviendra le 1er juin sur un thème vénitien

Le festival maritime Ostende à l'Ancre se déroulera du jeudi 1er au dimanche 4 juin, avec pour thème central les chantiers navals vénitiens. Les visiteurs pourront à nouveau monter à bord de plus de 150 navires. Cette année, un "village de l'innovation" est également prévu avec la présence de diverses entreprises et organisations opérant autour de la mer du Nord, ont annoncé les organisateurs mercredi soir.

Pendant l'événement, des gondoles vénitiennes navigueront autour du quai Mercator et seront accessibles aux visiteurs. "Dans une ville entourée d'eau, les gondoles ont joué un rôle important pendant des siècles pour transporter les personnes et les marchandises le long des canaux étroits et peu profonds. Venise a donc une riche histoire maritime", explique le conservateur de l'exposition, Hubert Rubbens.

Outre les gondoles, l'Atlantis et le Morgenster, deux géants de la haute mer, seront aussi présents au festival. Les amateurs pourront encore prendre le large à bord du George Stephenson et du Jantje.