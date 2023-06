Deceuninck, fabricant de portes et fenêtres en PVC/alu, a ouvert une nouvelle usine en Croatie.

L'entreprise de Hooglede-Gits est active en Croatie depuis vingt ans, via trois sites différents. La nouvelle usine de Donja Bistra regroupera tous les processus, de la logistique et de la production à la gestion et à l'administration.

L'entreprise a investi 7 millions d'euros dans le nouveau site de production.