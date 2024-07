Les Foo Fighters referment l'édition 2024 de Rock Werchter

Les Américains étaient programmés pour deux heures et demie, mais ont finalement joué 15 minutes de moins. "Pas de problème", a réagi l'un des spectateurs présents, "ils ont joué tout ce qu'ils avaient à jouer".

Dave Grohl, chanteur du groupe, a donné le coup d'envoi du concert avec le morceau d'ouverture "All my life". C'était la quatrième fois que les Foo Fighters jouaient à Werchter.

Dave Grohl a notamment interprété "The pretender", "Walk" et "These days". Il a également rendu hommage au batteur Taylor Hawkins, décédé il y a deux ans. Le morceau "Everlong" a marqué la véritable fin du concert.