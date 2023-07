Les tickets combinés pour Pukkelpop ont tous trouvé preneur

À un peu plus d'un mois de l'événement, tous les billets combo pour le festival Pukkelpop sont vendus, annonce mercredi l'organisation via les médias sociaux. Il reste toutefois des billets journaliers pour l'événement, qui aura lieu du 17 au 20 août à Kiewit (Hasselt). Pour ceux qui souhaitent rester plusieurs jours, il faudra mettre la main au porte-monnaie.

Avec le billet combiné à 265 euros, les festivaliers peuvent vivre l'événement dans son intégralité et assister aux concerts de Macklemore, Billie Eilish, Yungblud, Angèle, Florence + the Machine et de plus de 50 autres artistes et groupes sur les huit scènes différentes.

Des tickets journaliers individuels à 119 euros, ainsi que les tickets pour le camping Chill situé en face du site du festival, sont en revanche toujours en vente. L'autre camping, le Relax, affiche complet.