L'installation de signalisation dynamique sur l'E40 perturbera la circulation mi-juin

L'agence flamande de la mobilité (Agentschap Wegen en Verkeer) installera huit nouveaux panneaux de signalisation sur l'E40 entre Sterrebeek et l'échangeur de Woluwe-Saint-Étienne, a-t-elle indiqué mardi. Les panneaux seront tous installés en direction de Bruxelles. Les travaux causeront une perturbation de la circulation les 17 et 18 juin.

Quatre portiques avec des signalisations dynamiques pour les bandes de circulation seront également installés en direction de Bruxelles. Cette signalisation, avec un panneau à led au-dessus de chaque bande de circulation, indique la vitesse maximale autorisée sur chacune des bandes individuellement. En cas d'accident ou si un véhicule tombe en panne, les régulateurs du trafic peuvent immédiatement intervenir et fermer la bande de circulation concernée en affichant une croix rouge sur le panneau à led.

Les quatre portiques seront installés durant deux soirées et nuits. Le 17 juin, la circulation à hauteur de Sterrebeek ne sera possible que sur une seule bande à partir de 21 heures. Peu après minuit, la route sera complètement fermée et la circulation déviée. À partir de 05h00 le 18 juin, la voie rapide sera à nouveau accessible.

La soirée du 18 juin, la route sera une nouvelle fois complètement fermée, cette fois de 21h00 à 05h00. Quand la chaussée sera fermée, la circulation sera déviée via la chaussée de Louvain (N2) et la Woluwelaan (R22).