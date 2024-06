"Nous voulons obtenir un million de voix", assure le président du Vlaams Belang

Il y a cinq ans, Tom Van Grieken en tant que tête de liste à la chambre avait obtenu 120.000 voix de préférence. Le Vlaams Belang avait alors obtenu 18 sièges. Cette fois, le parti d'extrême-droite flamand est mieux placé dans les sondages et vise bien plus haut.

Tom Van Grieken espère donner raison aux sondages favorables et remporter les élections au nord du pays, ce qui lui permettrait d'être à la manœuvre pour former un gouvernement flamand.

"J'espère que le signal des électeurs sera limpide", a déclaré M. Van Grieken après avoir déposé son bulletin de vote. "Souhaitent-ils à nouveau le statu quo et des conflits, ou veulent-ils quelque chose de neuf, une Flandre pour notre peuple. Nous devons devenir le plus grand parti, nous voulons obtenir un million de voix".

Concernant les négociations à venir, le président du VB est resté plus succinct: "Si nous pouvons être le plus grand parti et mettre sur pied quelque chose avec des alliés idéologiques, alors cela peut aller vite. Mais si on doit aller se réunir dans un château avec huit autres partis, alors nous ne sommes pas en si bonne posture".