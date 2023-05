Ouverture à Bourg-Léopold de Liberation Garden, musée dédié à la Seconde Guerre mondiale

Un musée consacré à la Seconde Guerre mondiale, baptisé Liberation Garden, a ouvert ses portes vendredi à Bourg-Léopold, en province de Limbourg, dans une région qui a joué un rôle important durant le conflit et qui reste aujourd'hui une importante garnison de l'armée belge.

Son inauguration s'est déroulée en présence du bourgmestre de la commune, Wouter Beke (CD&V), et a été accompagnée par le survol de deux avions de combat F-16 et d'un Spitfire, un chasseur britannique datant de la Seconde Guerre mondiale.

Le musée est installé dans le Pavillon chinois, une villa historique d'officiers datant de 1869 et complètement rénovée.

Bourg-Léopold est connue depuis 1835 pour abriter le camp de Beverloo, l'un des plus vastes de l'armée belge. Mais la commune a aussi joué un rôle important durant le second conflit mondial. Des dizaines de milliers de soldats allemands y ont suivi une formation avant d'être envoyés partout en Europe. Des milliers de prisonniers politiques et de résistants y ont aussi été détenus.

Durant l'opération Market Garden - la plus grande opération aéroportée de l'Histoire menée en 1944 par les Alliés aux Pays-Bas pour accélérer la fin de la guerre -, de nombreux hôpitaux militaires y ont été établis afin de soigner des milliers de blessés américains, britanniques et polonais.

Les responsables du musée, dont la cheville ouvrière est l'historien Peter Schrijvers, espèrent attirer 50.00 visiteurs par an.