Paradise City a attiré 43.000 visiteurs ce week-end

Paradise City s'est déroulé de vendredi à dimanche au Château de Ribaucourt à Perk (Steenokkerzee, Brabant flamand). Tous les billets combinés et les billets de camping ont été vendus pour le samedi. Il restait des billets pour vendredi et dimanche. Le week-end s'est déroulé sans incident majeur.

Le set du DJ allemand Marlon Hoffstadt a eu lieu sur un îlot dont l'accès a dû être fermé pendant un certain temps vendredi soir en raison de l'affluence. "L'enthousiasme pour Marlon Hoffstadt sur notre scène Contrast était sans précédent, mais les performances de DJ Gigola et Skin On Skin ont également été des succès absolus", se félicite l'organisateur Gilles De Decker. "ANOTR et Job Jobse ont clôturé de manière spectaculaire un week-end fantastique.