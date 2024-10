Quarante mois avec sursis probatoire requis pour diffusion non consentie d'images intimes

Le parquet a requis mercredi, devant le tribunal correctionnel de Gand, 40 mois de prison avec sursis probatoire à l'encontre de G.R. Ce trentenaire comparaît notamment pour diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel. Trois personnalités flamandes figurent parmi les victimes.

Le parquet a requis 40 mois de prison avec un sursis probatoire afin que le prévenu puisse se soigner. "Il souffre d'une dépendance et la meilleure manière de protéger la société est de le placer en résidence, où il pourra travailler sur lui-même de manière forcée", a exposé le ministère public.

Au début du mois d'octobre 2020, plusieurs photos et vidéos à caractère sexuel de personnalités flamandes étaient apparues sur la toile. Le prévenu utilisait le pseudonyme d'"Eveline" pour entrer en contact avec les victimes et les convaincre d'envoyer ces images.

L'homme doit répondre de faux en informatique, diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel, harcèlement, chantage, voyeurisme, détention et diffusion d'images de violences sexuelles sur des enfants et tentative de manipulation de données informatiques en vue d'obtenir un avantage illégal.

Au total, 14 victimes ont été identifiées, dont trois personnalités flamandes. Un complice anversois, âgé de 28 ans, doit répondre uniquement de diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel au préjudice des trois personnalités.