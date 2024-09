Un homme condamné à neuf ans de prison pour avoir mortellement renversé un adolescent

Le conducteur qui avait mortellement renversé un cycliste de 16 ans à Tamise (Flandre orientale) avant de commettre un délit de fuite en 2022 a été condamné vendredi à neuf ans de prison et une déchéance à vie de son permis de conduire. Les faits ont été qualifiés par le juge du tribunal de police de "graves, odieux, crapuleux et criminels". L'arrestation immédiate du conducteur condamné a été demandée.

La collision mortelle s'était produite le 1er août 2022. Vers 22h00, un cycliste avait été retrouvé près du viaduc. Les services d'urgence s'étaient rendus sur les lieux, mais il était déjà trop tard pour la victime. Le cycliste, Francis Aerts, 16 ans, originaire de Tamise, était décédé sur place. Peu après, la police avait trouvé à Saint-Nicolas un véhicule qui avait percuté un poteau d'éclairage. La voiture était très endommagée. Le conducteur, Youri H., alors âgé de 33 ans, avait pu être interpellé et emmené au commissariat de police.

L'automobiliste avait été soumis à un test d'alcoolémie et à un test salivaire, tous deux positifs. Il avait été arrêté pour homicide involontaire, délit de fuite, usage de drogue au volant, intoxication alcoolique, conduite en état d'ivresse et vitesse inadaptée. Lors de son réquisitoire devant le tribunal de police de Termonde, le ministère public avait réclamé cinq ans de prison pour l'accident mortel et quatre autres pour le délit de fuite.