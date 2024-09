Un nouveau centre d'expérience révèle le riche passé de Borgloon

Le dossier de restauration et le nouveau bâtiment d'accueil avec jardin ont été attribués pour un montant total d'environ 4,6 millions d'euros. "Grâce à d'importantes restaurations, réaffectations et réaménagements, le précieux site historique avec deux chapelles protégées, la chapelle médiévale du béguinage et la chapelle néogothique, a été revalorisé", explique le député provincial du Patrimoine Igor Philtjens. "Ce projet contribue ainsi au développement d'une nouvelle attraction forte pour le patrimoine et le tourisme, non seulement en Hesbaye mais dans tout le Limbourg".

Le nouveau centre d'expérience doit devenir la porte d'entrée pour découvrir les itinéraires pédestres et cyclables de Borgloon et de la Hesbaye, depuis Borgloon. Outre l'histoire du site, le GRAAF rend également accessible à un large public le riche passé médiéval et comtal de Borgloon et par extension du Limbourg.