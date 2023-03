Un nouveau traitement soulage les symptômes des patients atteints de tumeurs desmoïdes

Une tumeur desmoïde est une affection locale et rare du tissu conjonctif. Ce type de tumeur se développe notamment dans l'abdomen des patients, mais peut aussi toucher le cou et d'autres parties du corps. La maladie est souvent à l'origine de douleurs et d'importantes limitations fonctionnelles. Il n'existe pas de chiffres fiables concernant le nombre de patients atteints de telles tumeurs en Belgique et dans le monde, mais il est néanmoins avéré que la maladie reste très rare.

Une recherche récente a pu démontrer qu'un nouveau traitement, le Nirogacestat, peut considérablement soulager les symptômes des patients atteints d'une forme agressive de la tumeur. Au total, 142 patients soignés dans 37 grands hôpitaux d'Europe et d'Amérique du Nord ont participé à l'étude. Tous présentaient une forme avancée et sévère de la maladie.

Environ 90% des patients qui se sont vus administrer le traitement ont constaté une amélioration partielle ou totale de leurs symptômes. Le risque que la tumeur grossisse diminue quant à lui de 70% chez les patients qui prennent le médicament. Les chercheurs ont par ailleurs remarqué une diminution de la douleur et des limitations physiques des patients qui prenaient le médicament, ainsi qu'une amélioration de leur qualité de vie.

"Une étude pilote datant de 2017 est arrivée aux mêmes résultats convaincants", affirme le professeur Patrick Schöffski, chef du service d'oncologie médicale générale de l'UZ Leuven. "Le Nirogacestat est le premier médicament pour lequel de telles conclusions scientifiques ont été mises en lumière. C'est une excellente nouvelle pour les patients."