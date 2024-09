Un projet européen permet à des réfugiés de reprendre des études à la KU Leuven

Le projet européen EU-Passworld offre aux réfugiés la possibilité de suivre un master à la KU Leuven. Six étudiants réfugiés de Syrie et du Soudan du Sud ont déjà terminé leur cursus, et trois autres pourront entamer le leur dès la prochaine année académique.

Financé par le Fonds européen pour l'asile, la migration et l'intégration, EU-Passworld vise à offrir aux réfugiés talentueux un accès sûr et légal aux études supérieures dans un pays tiers. Outre la Belgique, l'Irlande et l'Italie participent également au projet. En Belgique, EU-Passworld est le fruit d'une collaboration entre l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Caritas International, Fedasil et la KU Leuven. Trois autres universités ont décidé de rejoindre l'initiative : l'UCLouvain dès cette année, suivies par l'UNamur et l'ULiège en 2025.

"Je suis extrêmement reconnaissant pour les opportunités que ce projet m'a offertes", témoigne Mohammed Hussain, sélectionné l'an dernier et fraîchement diplômé d'un master en sciences sociales. Il entamera un master complémentaire dès la rentrée prochaine. "Au cours de cette année, je me suis fait de nombreux amis à Louvain qui m'ont aidé à écrire un nouveau chapitre de ma vie", confie-t-il. "Ce master ouvre des portes sur un avenir que je n'aurais jamais osé imaginer auparavant."