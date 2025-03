Anne de Charleroi est dyslexique et écrit pour les enfants "comme elle": "Ils m'aident aussi"

Des livres colorés et différents, Anne Libotte en a fait sa passion : écrire des histoires et aider les enfants dyslexiques à prendre goût à la lecture. Tout a commencé il y a 15 ans lorsqu'elle était assistante d'institutrice maternelle. Elle captivait les enfants avec des histoires qu'elle inventait. "J'adorais ça, mais après les enfants me disaient 'tu racontes l'histoire que tu as racontée hier ?' Je ne me souvenais plus de l'histoire. Eux, ils s'en rappelaient, donc je n'avais pas intérêt à me tromper. C'est comme ça que j'ai commencé à les écrire."

Une aide mutuelle

Ces livres sont spécialement adaptés aux enfants qui ont des difficultés à apprendre à lire, qui ne reconnaissent pas facilement les mots ou encore les sons. "La lettre 'S' est en brun, elle se lit 'Z', et la lettre 'C' est en orange, elle se lit 'S'."