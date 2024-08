Aux Bons Villers, une centaine de riverains se mobilisent pour sauver un paon: "Cela fait plus de 15 ans qu'il vit ici"

Cathy vit aux Bons Villers, une commune située au nord de Charleroi. À proximité de chez elle, vit un paon depuis plus de 15 ans et fait le bonheur des riverains. Sauf celui des nouveaux voisins, qui veulent l'attraper.

C'est une situation qui peut prêter à sourire, et pourtant. Dans le village de Mellet aux Bons Villers, un paon vit depuis plus de 15 ans. "Certains l'ont toujours connu. Avant, ils étaient une quinzaine de paons, mais ils ont tous été tués par des renards, sauf lui", explique Cathy. Alors que son propriétaire est décédé il y a une dizaine d'années, le paon vit en harmonie avec les riverains de la chaussée de Bruxelles. "Il est clairement devenu notre mascotte. Il est bien dodu et heureux, car tout le monde le nourrit et prend soin de lui." Mais voilà, de nouveaux arrivants semblent déstabiliser cette harmonie...

"Ils veulent l'attraper"

Cathy, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", explique que de nouveaux propriétaires souhaitent attraper le paon. "Ils sont les propriétaires d'une toute nouvelle construction dans le haut de cette rue. Selon eux, le paon frappe avec son bec leurs carreaux, y laissant du sang et ses déjections", indique Cathy. Mais selon elle, il n'en est rien. "J'ai vérifié et il n'y a ni sang, ni excréments. Ce paon a toujours été là... On vit à la campagne, il faut savoir s'adapter. Il n'a jamais dérangé personne", s'indigne notre témoin.