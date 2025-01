Il possède notamment le même service à café que la reine Elisabeth II: Jacques collectionne la porcelaine de Baudour depuis plus de 40 ans

Depuis plus de 40 ans, Jacques collectionne de la porcelaine de Baudour. Le Montois a déjà trouvé des centaines de ces pièces fabriquées entre 1842 et 1977. Parmi ses plus belles pièces, il possède notamment un service à café, qui était le même que celui de la reine Elisabeth II d'Angleterre.

Le retraité, ancien gendarme, a transformé sa cave en un véritable musée de la porcelaine de Baudour. C'est là qu'il y place ses plus belles pièces, derrière des vitrines. "Beaucoup de contentement de voir ces pièces et de m'imaginer derrière elles les personnes qui les ont fabriquées. Depuis les plus humbles modeleurs aux plus grands peintres qui ont décoré ces pièces".

"En 2023, j'ai eu la chance de visiter le château De Fuisseaux qui était en vente, et d'acheter sur place l'arbre généalogique de la famille qui remonte jusqu'au XIIIe siècle", ajoute Jacques qui repartira bientôt sur les brocantes pour essayer de trouver de nouvelles pièces rares.