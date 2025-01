"C'est passionnant": des élèves se mettent dans la peau d'animateurs radio à Verviers 

Dans une école de Verviers, une nouvelle radio est née : Radio Verdi. Animée par des élèves passionnés, cette radio scolaire leur offre un espace unique pour s’exprimer et se rapprocher de leurs camarades. Un projet innovant, surtout pour les élèves issus d’une formation spécialisée.

L’occasion pour eux de s’essayer au métier de journaliste. Mais aussi de faire de l’info service sur les professeurs absents. De quoi éveiller des vocations. "Ça a l'air d'être un métier très chouette. Je ferai mon choix après mes études, mais pourquoi pas", explique l'apprenti animateur. "Pour le moment, je le fais comme ça, par passion et pour le divertissement. Mais je pense que je pourrais le faire".

Un studio de radio dans les couloirs d’une école, avec aux commandes, des élèves chroniqueurs et animateurs. "Je m'amuse vraiment avec l'animation. J'apprends à régler la table de mixage, à lancer les jingles, à mettre les sons", explique un jeune, très motivé. "J'apprends à m'exprimer publiquement, pas devant les gens, mais à la radio, derrière le micro", ajoute sa collègue de radio.

L'objectif de ce studio est de réunir les élèves de tous les âges, mais aussi ceux de l’enseignement spécialisé. "On peut travailler avec les élèves de la classe inclusive, une école dynamique qui veut proposer quelque chose de différent. Les élèves peuvent s'entendre et s'enregistrer", indique Corentin Plom, coordinateur du projet.

Et certains deviennent déjà de vraies stars. "On me reconnaît maintenant, parce qu'on a déjà entendu mon nom".

Les émissions sont diffusées dans les couloirs et on les retrouve aussi sur le site internet de l’école.