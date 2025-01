La tirelire du Télévie de Kiara volée à Houdeng: la maman du voleur présumé témoigne

La tirelire du Télévie de Kiara a été volée la semaine dernière à la friterie du coin à Houdeng. Aujourd'hui, la maman du voleur présumé témoigne. Son fils de 30 ans est tombé dans la drogue et en arrive même à commettre des vols.

Nous vous relations, la semaine dernière, la mésaventure de Kiara à Houdeng. Trois jours avant le Nouvel An, la tirelire du Télévie de la jeune fille de 10 ans atteinte d'une leucémie a à nouveau été volée. Elle se trouvait sur le comptoir de la friterie du Coin à La Louvière lorsque deux individus l'ont emportée. Toute la scène a été filmée.

Aujourd'hui, la maman du voleur présumé témoigne. "Il a commencé par la marijuana et désormais, il est passé à la cocaïne. Avant, il se détruisait. Maintenant, c’est tout le monde", confie-t-elle à nos confrères de Sudinfo. "Je ne l’ai jamais lâché. J’ai même suivi une thérapie avec lui à la clinique du cannabis à Brugmann. J’avais réussi à demander à ce que l’on vienne perquisitionner mon domicile car il y cachait des choses… Il a été en centre spécialisé à trois reprises. Mais c’est trop court. On les isole durant quelques semaines puis on les libère petit à petit alors qu’ils ne sont pas encore prêts", poursuit sa maman, démunie face à la situation.