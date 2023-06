Le trafic fluvial devrait pouvoir reprendre dans quatre semaines à Ronquières

Les opérations de levage de la porte du bac n°1 du plan incliné de Ronquières se sont bien déroulées et le bateau qui y était coincé a pu être libéré par l'aval de l'ouvrage hier soir, rapporte le SPW Mobilité et Infrastructures. Les opérations de ce vendredi vont consister à remonter le bac et à sécuriser l'ouvrage pour procéder à l'inventaire des réparations à effectuer. Le trafic fluvial devrait pouvoir reprendre dans quatre semaines environ, via le bac n°2, pour le moment encore en chantier.