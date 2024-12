Lenny a décidé de décorer sa voiture avec des guirlandes: a-t-il le droit, que dit le code de la route?

Une voiture illuminée comme une façade ou un sapin de Noël ? Lenny, carolo de 21 ans, a repéré le concept sur les réseaux sociaux et a décidé de le reproduire avec un objectif : répandre un peu de magie de Noël autour de lui.

"C'est plus répandu aux États-Unis et un peu en France. Ici en Belgique, je n'avais pas encore vu ça, donc je me suis dit pourquoi ne pas le faire. Ça pourrait donner le sourire aux enfants, aux adultes, ça pourrait donner la joie de vivre pour ces fêtes", explique-t-il.