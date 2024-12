Un miracle de Noël: Steve, pompier en civil, a sauvé toute une famille le soir du réveillon

À 16h, le 24 décembre, alors que les préparatifs du réveillon sont en cours, Steve, pompier en civil et qui revient de ses achats de Noël, aperçoit une fumée qu'il a alertée.

"Je viens du centre-ville de Jemappes et dans mon sens de marche, je me rends compte qu'il y a une fumée qui se dégage de la toiture, mais que ce n'est pas une fumée habituelle qui doit sortir d'une toiture ou d'une cheminée. Jusqu'au moment où je veux frapper à la porte, j'ai une jeune fille qui ouvre et me dit 'ça sent brûler'. J'ai dit 'oui, sortez tout de suite, c'est chez vous que ça brûle'. Je la mets de l'autre côté (de la rue) et je me permets de rentrer pour faire sortir le reste de la famille qui ne me comprenait pas", raconte le héros du jour.

La famille est sauvée de justesse. Les services de secours ont pu intervenir rapidement. Ce jeudi après-midi, Steve et Justin ont découvert ensemble l'étendue des dégâts dans l'habitation.