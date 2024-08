Christophe, ce pompier belge devenu un héros en France: "Sans lui, je n'aurais peut-être plus de mari"

Christophe, pompier de Charleroi, était en vacances en Camargue début août. Alors qu’il revenait de la plage, il croise une personne en difficulté… Et lui sauve la vie. La famille de la victime trouve le contact du pompier via un appel publié sur les réseaux sociaux. Voici son témoignage.

Alors qu’il revenait de la plage avec sa famille, il aperçoit un homme, Xavier, vomissant près de sa voiture. "On a vu qu’il se passait quelque chose", témoigne-t-il.

Les proches l'ont assis sur un siège passager. "J’arrive", relate Christophe, "et il perd connaissance". Ni une ni deux, le pompier Carolo n’hésite pas une seconde : "Avec l’aide de mes enfants, on l’a sorti du véhicule et je lui ai fait un massage parce qu’il était en arrêt".

Christophe effectue le massage cardiaque durant d’interminables minutes en attendant que les secours arrivent. "On a su le récupérer, puis il a fait une rechute. On a continué", se remémore-t-il. Les pompiers arrivent peu après et transportent Xavier en hélicoptère.

"Il n'a pas de séquelle"

Après cette mésaventure, Christophe n’est pas resté sur les lieux et est reparti rapidement, sans faire connaissance avec la famille de la personne concernée. Pourtant, quelques jours plus tard, le pompier voit passer une publication Facebook contenant une description étrangement proche de son intervention aux Saintes-Maries.